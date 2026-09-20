ФедералПресс
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ФедералПресс

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До окончания выборов остаются считаные часы: данные по явке в Приволжье

До окончания выборов остаются считаные часы: данные по явке в Приволжье

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября, ФедералПресс. До окончания финального дня голосования остается несколько часов.

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