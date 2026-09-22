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Невеста

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Как я перестала бояться разговора о разделе и начала считать: история одной машины, уехавшей к деверю

Есть вещи, которые замечаешь слишком поздно. Например, запасной ключ от машины, который остаётся лежать в кармане зимней куртки, хотя самой машины во дворе нет уже вторую неделю.

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