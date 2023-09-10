© PHOTOAGENCY INTERPRESS /GLOBALLOOKPRESS Итоги недавних рейдов силовиков по подпольным оружейным впечатляют, но больше ужасают: оружие, которое там обнаружили, изготавливалось для представителей этнических криминальных группировок.
БОМБА ВНУТРИ РОССИИ ТИКАЕТ ВСЁ ГРОМЧЕ. МИГРАНТЫ ВООРУЖАЮТСЯ ПРОТИВ РУССКИХ
Комментарии
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Роман Романов
Я многое могу понять, но вот что такое /новый автомат АК-47 - 55 тыс. руб., старый - 30 тыс. руб./ Статью кто писал? АК47 - ограниченная партия в 1500 штук была выпущена в 1947 году и в серию не пошла по причине недоработки. А тут прям /новый автомат АК-47/. Может что-то новенькое, я что-то пропустил.
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5 час.
КП
Ксения Павлова
Ты, хуесос, чё базаришь? У тебя чё в башке, говнище вместо мозгов? Животина тупая.
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2 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ксения, держите себя в руках! Оскорбления - это не наш метод. Тем более, что Вы неправы. В голове у Александра не говнище, а такие же мозги, как и у нас с Вами. Но мозги его работают на то, чтобы находить аргументы в пользу оправдания мигрантов. Платят ему за это или у него, как, например, у г-жи Чупик, "стокгольмский синдром" - я не знаю. Но получается у него, прямо скажем, не очень! Да, оно и понятно. Отрицать очевидное - это сложная задача.
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42 мин.
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