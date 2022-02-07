В Казахстане бывшего зампреда КНБ Ергожина взяли под стражу

Нур-Султан, 7 февраля. Бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулета Ергожина взяли под стражу по уголовному делу, которому был присвоен гриф «Совершенно секретно», говорится в сообщении ведомства.