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В Казахстане бывшего зампреда КНБ Ергожина взяли под стражу

В Казахстане бывшего зампреда КНБ Ергожина взяли под стражу

Нур-Султан, 7 февраля. Бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Даулета Ергожина взяли под стражу по уголовному делу, которому был присвоен гриф «Совершенно секретно», говорится в сообщении ведомства.

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