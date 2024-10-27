Эксперты рассказали, чем опасна полная разрядка телефона

Специалисты из Уфы объяснили, чем грозит телефону его постоянная разрядка до нуляЧтобы телефон как можно дольше прослужил, нужно знать несколько советов по его эксплуатации.
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