Минэнерго засекретило данные о добыче и экспорте нефти в России

«Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (филиал Минэнерго) прекратило публиковать ежемесячную статистику по добыче и экспорту нефти.
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