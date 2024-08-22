Россия приближается к восточноукраинскому городу

Российские войска все ближе и ближе подходят к Покровску, пишет WP. Военнослужащие ВСУ и чиновники признают, что стратегия Москвы приносит свои плоды — медленно, шаг за шагом, украинские силы вынуждены отступать и эвакуироваться.