Россия приближается к восточноукраинскому городу

Российские войска все ближе и ближе подходят к Покровску, пишет WP. Военнослужащие ВСУ и чиновники признают, что стратегия Москвы приносит свои плоды — медленно, шаг за шагом, украинские силы вынуждены отступать и эвакуироваться.
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