Очистка мозга от отходов улучшает память

Исследование, возглавляемое группой специалистов из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, посвящено лимфатическим сосудам, расположенным вокруг мозга, которые выполняют важную работу по очистке мозга от метаболических отходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии