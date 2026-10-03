Россиянам рассказали, что снизить платежи за ЖКУ можно за счёт экономии и перерасчёта

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС России Илья Долматов назвал несколько способов снизить платежи за коммунальные услуги.
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