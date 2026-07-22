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Гамма от MATRIX, уход от SYNERGETIC и другие новинки для волос в июле

Лето — пора солнечных впечатлений и распущенных волос, которые игриво развиваются на ветру. А для брендов это означает одно, что летом все непременно будут ждать косметические новинки для волос с рабочими формулами и яркими ароматами.

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