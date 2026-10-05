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Царьград

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В Ростове 68-летний муж убил жену молотком и ножом

В Ростове 68-летний муж убил жену молотком и ножом

Следствие считает, что 29 сентября в доме супругов в Ростове муж несколько раз ударил жену молотком и ножом, после чего женщина погибла на месте.

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