Мировое обозрение

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Экс-командующий ВСУ предрек Украине поражение на Донбассе

Экс-командующий ВСУ предрек Украине поражение на Донбассе

Попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил бывший командующий Внутренними войсками Украины и экс-глава Донецкой области генерал Александр Кихтенко.

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