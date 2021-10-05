Экс-командующий ВСУ предрек Украине поражение на Донбассе

Попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил бывший командующий Внутренними войсками Украины и экс-глава Донецкой области генерал Александр Кихтенко.
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