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За рулем

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Названы главные конкуренты нового рамника Sollers

Названы главные конкуренты нового рамника Sollers

Премьера нового Sollers S9 уже не за горами. Ульяновский завод УАЗ начал выпуск этого рамного внедорожника в сентябре, а к официальным дилерам первые автомобили доберутся до конца 2026 года.

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