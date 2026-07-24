В Норвегии возмутились введением новых пошлин американским президентом

Категорическое несогласие с введением Соединенными Штатами пошлинна основании принудительного труда выразил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает 24 июля газета Aftenposten со ссылкой на NTB.
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