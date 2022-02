Подоспела статистика по количеству времени, которое тратят люди на залипание в смартфон (не включает решение рабочих вопросов), в сутки: менее одного часа — 5% 1 — 2+ часа — 16% 3 — 4+ часа — 22% 5 — 6 часов — 46 % более 6 часов — 11% The post Статистика залипания в телефон first appeared on Чёрт побери.