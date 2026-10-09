Коля Шпёри: Британия снова подожжёт Европу и в последний момент объявит нейтралитет

Как связаны террористы Абу Сайяф и западные спецслужбы? Кто на самом деле обучил сомалийских пиратов? Зачем Ангела Меркель публично признала обман с Минском‑2? И почему Британия снова способна разжечь войну в Европе? Немецкий экономист и автор книги «Доктор опасная зона» Коля Шпёри ответил на вопросы зрителей и читателей.
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