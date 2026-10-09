Коля Шпёри: Британия снова подожжёт Европу и в последний момент объявит нейтралитет

Как свя­за­ны тер­ро­ри­сты Абу Сай­яф и запад­ные спец­служ­бы? Кто на самом деле обу­чил сома­лий­ских пира­тов? Зачем Анге­ла Мер­кель пуб­лич­но при­зна­ла обман с Минском‑2? И поче­му Бри­та­ния сно­ва спо­соб­на раз­жечь вой­ну в Евро­пе? Немец­кий эко­но­мист и автор кни­ги «Док­тор опас­ная зона» Коля Шпё­ри отве­тил на вопро­сы зри­те­лей и чита­те­лей.