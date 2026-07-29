Zero Hedge
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Zero Hedge

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Guess Who's Funding Barricades And Porta-Potties At Madison's Marxist-Antifa Encampment

Guess Who's Funding Barricades And Porta-Potties At Madison's Marxist-Antifa Encampment

Guess Who's Funding Barricades And Porta-Potties At Madison's Marxist-Antifa Encampment Far-left foot soldiers linked with Black Lives Matter and Antifa have established a two-block autonomous zone along Williamson Street in Madison, Wisconsin, following the death of 38-year-old Corey Durrell Ruiz.

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