В России захотели ликвидировать фонд помощи трансгендерам

Главное управление Министерства юстиции России по Москве обратилось в столичный суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
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