Русская весна
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Русская весна

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Будущий генпрокурор США говорил, что в НАТО лучше взять не Украину, а Россию (ВИДЕО)

Будущий генпрокурор США говорил, что в НАТО лучше взять не Украину, а Россию (ВИДЕО)

Будущий генпрокурор США Мэтт Гетц летом 2023 года говорил, что в НАТО лучше взять не Украину, а Россию.

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Комментарии
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Виктор Александров
&quot;В разные годы, ещё со времён СССР, Москва предпринимала попытки войти в блок НАТО. Всего было четыре попытки, но ни одна из них успехом не увенчалась, так как Западу противостояние с Москвой всё ещё более выгодно, чем союз с ней&quot; [Этому не учат в школе 4 попытки России вступить в НАТО 7 мая 2023]. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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