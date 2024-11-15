Будущий генпрокурор США говорил, что в НАТО лучше взять не Украину, а Россию (ВИДЕО)

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Виктор Александров

"В разные годы, ещё со времён СССР, Москва предпринимала попытки войти в блок НАТО. Всего было четыре попытки, но ни одна из них успехом не увенчалась, так как Западу противостояние с Москвой всё ещё более выгодно, чем союз с ней" [Этому не учат в школе 4 попытки России вступить в НАТО 7 мая 2023]. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.