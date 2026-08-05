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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» за 25+5 млн фунтов продаст Чалобу «Комо». Защитник сегодня пройдет медосмотр и завтра подпишет 5-летний контракт

Трево Чалоба сегодня пройдет медицинское обследование перед переходом из «Челси» в « Комо », сообщает журналист Дэвид Орнстейн.

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