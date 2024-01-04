Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сколько ещё просуществует русский этнос на Земле. Сбудется ли гумилёвское пророчество

Сколько ещё просуществует русский этнос на Земле. Сбудется ли гумилёвское пророчество

Историк Лев Гумилев, сын двух великих русских поэтов, словно родился под несчастливой звездой. Еще в раннем детстве он пережил развод родителей, а когда Левушке исполнилось девять лет, его отец Николай Гумилев был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре.

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
Либо ты оспариваешь в суде - реабилитации репрессированных и депортированных при СССР целых народов, либо же ты - фашистское, низшее существо - недочеловек!! (((хотя бы из последнего - Указ Президента Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 268 О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития Вступил в силу с 21 апреля 2014 года В.В. Путин
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1 час.
Alex Zim
Гипотеза Гумилева очень интересна, но она, позволю себе нахальство, &quot;сырая&quot;; есть нестыковки и противоречия, в каждом отдельном случае требуется подгонка к действительности. Гипотеза не дает возможности просчитать будущее, ибо не учитывает возможные факторы, могущие кардинально изменить весь ход истории, не дает вариантов действия при возникновении таких факторов. Источник неопределенности - неизвестна причина вспышки пассионарности, непонятно даже внешняя (космическая) это причина или внутренняя: геотектоника, социология, генетика. Короче говоря, гипотеза Гумилева - это набор частных случаев развития общества и все их надо обобщить, тогда получится нормальная теория. Безусловно верно только одно - нет ничего вечного и неизменного, включая земную цивилизацию и саму Землю, и ..., и ...
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1 час.
ВТ
Василий Топчий
Недочеловеками называли немецкие фашисты славян, евреев, цыган. Так значит ты и есть такой как они. Жаль, Иосиф Виссарионович не успел довести дело до конца.
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1 мин.

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