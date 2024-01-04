Сколько ещё просуществует русский этнос на Земле. Сбудется ли гумилёвское пророчество

Aleksandr Sobolev Либо ты оспариваешь в суде - реабилитации репрессированных и депортированных при СССР целых народов, либо же ты - фашистское, низшее существо - недочеловек!! (((хотя бы из последнего - Указ Президента Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 268 О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития Вступил в силу с 21 апреля 2014 года В.В. Путин

Alex Zim Гипотеза Гумилева очень интересна, но она, позволю себе нахальство, "сырая"; есть нестыковки и противоречия, в каждом отдельном случае требуется подгонка к действительности. Гипотеза не дает возможности просчитать будущее, ибо не учитывает возможные факторы, могущие кардинально изменить весь ход истории, не дает вариантов действия при возникновении таких факторов. Источник неопределенности - неизвестна причина вспышки пассионарности, непонятно даже внешняя (космическая) это причина или внутренняя: геотектоника, социология, генетика. Короче говоря, гипотеза Гумилева - это набор частных случаев развития общества и все их надо обобщить, тогда получится нормальная теория. Безусловно верно только одно - нет ничего вечного и неизменного, включая земную цивилизацию и саму Землю, и ..., и ...