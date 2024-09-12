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Удары вглубь России на 900 км: Артамонов назвал цель. "Мы тоже ждём разрешения от кураторов?"

Удары вглубь России на 900 км: Артамонов назвал цель. "Мы тоже ждём разрешения от кураторов?"

Фото: Freepik38,8K прочтений Сегодня Зеленский просит у западных кураторов "добро" на использование НАТОвского вооружения для ударов по нашей стране.

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