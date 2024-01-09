Свыше 40 тыс. исследований провели в московском испытательном центре

Свыше 40 тысяч полимерных и композитных материалов, углепластика и стеклопластика протестировали в московском Центре испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий за 2023 год.
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