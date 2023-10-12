Аббас и Блинкен проведут встречу 13 октября

Президент Палестины Махмуд Аббас и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречу 13 октября. Об этом 12 октября сообщил генеральный секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины.
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