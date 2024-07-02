Daily Express: Путин дал сигнал Западу отправкой атомной подлодки к Кубе

Подход атомной подводной лодки «Казань» к берегам Кубы стал прямой демонстрацией Западу мощности российского флота, который президент России Владимир Путин использует в качестве политического и военного инструмента.
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