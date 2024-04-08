«Р-Фарм» в партнерстве с «Манебио» проведет НИОКР по разработке инновационного препарата

«Р-Фарм» заключил договор с компанией «Манебио», победителем конкурса «ФармБиоТех 2022», на проведение НИОКР по разработке инновационного генно-инженерного препарата для таргетной терапии злокачественных новообразований.
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