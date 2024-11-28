Шойгу рассказал про ядерный зонтик России

Рассказал об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС. «Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников.
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