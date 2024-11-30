Индексация маткапитала: как изменятся выплаты для семей в 2025 году

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. В 2025 году материнский капитал на первого ребенка вырастет до 676 398 рублей, а на второго – до 893 835 рублей, что станет результатом индексации, запланированной на 1 февраля, согласно новому закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России.