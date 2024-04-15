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За рулем

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  • Астон Мартин
    а своего производителя кто то собирается защищать ???🤔Эти бренды из КНР...
  • Федор Листьев
    Лучше мая подожду. Да и то что Citroen позиционирует как среднеразмерный, у китайцев почему-то полноразмерный. И езди...Новая «народная» ...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ ...!!!!Ни на что не годя...

Силовое поле вокруг автомобиля, защищающее от столкновений – мечта или реальность?

Силовое поле вокруг автомобиля, защищающее от столкновений – мечта или реальность?

 Исследование СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» показало, что для российских водителей наиболее желанными функциями в автомобиле являются «зимний пакет» с подогревом сидений, руля, стекол и зеркал (39%), подушка безопасности (30%) и система ABS (27%).

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