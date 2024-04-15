Силовое поле вокруг автомобиля, защищающее от столкновений – мечта или реальность?

Исследование СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» показало, что для российских водителей наиболее желанными функциями в автомобиле являются «зимний пакет» с подогревом сидений, руля, стекол и зеркал (39%), подушка безопасности (30%) и система ABS (27%).
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