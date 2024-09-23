Советский фильм про школьников с Юрием Никулиным в одной из главных ролей. Поначалу зрители не догадывались, насколько серьёзные темы поднимаются в ленте "Чучело".
"Чучело"
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Советский фильм про школьников с Юрием Никулиным в одной из главных ролей. Поначалу зрители не догадывались, насколько серьёзные темы поднимаются в ленте "Чучело".
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