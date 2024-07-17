Брюссельский связной: Россия заявляет об открытости к контактам с НАТО

В настоящий момент между Россией и НАТО отсутствуют какие-либо контакты. И содержательный диалог вряд ли возможен, особенно после того, как на недавнем саммите в Вашингтоне альянс закрепил курс на конфронтацию с Москвой и на дальнейшую поддержку Украины, заявил «Известиям» посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин.