Инцидент произошел 13 июля Вечером 13 июля на Комендантском проспекте, 71 произошел конфликт между двумя группами мужчин, предположительно занимающихся частным извозом граждан.
В Петербурге участников конфликта на Комендантском проспекте заключили под стражу
Комментарии
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Михаил Мамонов
Ввести 10-летний запрет на завоз мигрантов предложили в Госдуме Депутат Михаил Делягин считает, такой мараторий жизненно необходимым. Кроме того парламентарий предлагает: ▪️Запретить в России нахождение в общественных местах в религиозной одежде ▪️Все мигранты, не имеющие постоянной легальной работы, должны быть выявлены и депортированы из России ▪️Лишать получивших российские гражданство за асоциальное поведение
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