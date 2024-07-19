В Петербурге участников конфликта на Комендантском проспекте заключили под стражу

Михаил Мамонов

Ввести 10-летний запрет на завоз мигрантов предложили в Госдуме Депутат Михаил Делягин считает, такой мараторий жизненно необходимым. Кроме того парламентарий предлагает: ▪️Запретить в России нахождение в общественных местах в религиозной одежде ▪️Все мигранты, не имеющие постоянной легальной работы, должны быть выявлены и депортированы из России ▪️Лишать получивших российские гражданство за асоциальное поведение