НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alexk56 Карт
    Неслух, Свинёныш... Какой простор для творчества🙂Необычная семья и...
  • Михаил Мамонов
    Ввести 10-летний запрет на завоз мигрантов предложили в Госдуме Депутат Михаил Делягин считает, такой мараторий жизн...В Петербурге учас...
  • Сергей Дмитриев
    Санкт-Петербург в Ленобласти ? КакА-то несварёнка. В Самаре решили же подобную "квадратуру названий" . Хорошо ли спят...Больше 7 тысяч шк...

В Петербурге участников конфликта на Комендантском проспекте заключили под стражу

В Петербурге участников конфликта на Комендантском проспекте заключили под стражу

Инцидент произошел 13 июля Вечером 13 июля на Комендантском проспекте, 71 произошел конфликт между двумя группами мужчин, предположительно занимающихся частным извозом граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Мамонов
Ввести 10-летний запрет на завоз мигрантов предложили в Госдуме Депутат Михаил Делягин считает, такой мараторий жизненно необходимым. Кроме того парламентарий предлагает: ▪️Запретить в России нахождение в общественных местах в религиозной одежде ▪️Все мигранты, не имеющие постоянной легальной работы, должны быть выявлены и депортированы из России ▪️Лишать получивших российские гражданство за асоциальное поведение
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх