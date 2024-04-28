Прекрасное далекое: «Пришелец» — мистическая драма про секретные материи Урала

На закончившемся 46-м Московском Международном кинофестивале единственной отечественной картиной в конкурсной программе стал «Пришелец» Ивана Соснина — режиссера «Далеких близких» и ряда доброжелательных короткометражек.
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