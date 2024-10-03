«Алые паруса» приглашают на концерт

5 октября в 17.00 в культурном центре «Алые паруса» начнётся концерт, посвящённый Дню учителя. В программе инструментальные классические выступления, хореографические и вокальные номера в исполнении учеников студий культурного центра.
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