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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмилиано Мартинес о Месси: «Ты сделал меня чемпионом мира – остается поблагодарить за это. Невозможно словами выразить все, что ты сделал для нас и аргентинского народа»

Вратарь « Челси » и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси завершить карьеру в национальной команде.

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