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«Россия выигрывает» и «Европе нужна революция» – политологи о роли Британии и ЕС

«Россия выигрывает» и «Европе нужна революция» – политологи о роли Британии и ЕС

События последних нескольких дней резко изменили ситуацию на геополитической арене. После скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву.

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