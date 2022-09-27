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Porsche представила открытую версию своего виртуального гиперкара

Porsche представила открытую версию своего виртуального гиперкара

Porsche Vision GT Spyder можно будет опробовать уже 29 сентября в игре Gran Turismo 7. Porsche Vision GT Spyder является открытой версией фирменного виртуального гиперкара для знаменитой видеоигры, который дебютировал в декабре прошлого года.

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