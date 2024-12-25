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Собянин: В новогодние праздники московские городские службы будут работать круглосуточно

Собянин: В новогодние праздники московские городские службы будут работать круглосуточно

Почти 1,5 тысячи бригад оснащены для оперативного устранения инцидентовГородские службы будут круглосуточно работать в столице с 30 декабря 2024 по 8 января 2025 года для обеспечения безаварийной деятельности городского хозяйства, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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