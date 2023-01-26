Где смотреть Манчестер Сити – Арсенал, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Англии 27 января

В пятницу, 27 января, сыграют Манчестер Сити и Арсенал в рамках Кубка Англии по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».