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Где смотреть Манчестер Сити – Арсенал, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Англии 27 января

В пятницу, 27 января, сыграют Манчестер Сити и Арсенал в рамках Кубка Англии по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».

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