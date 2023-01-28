Военное обозрение

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Украинские военные: Противник применяет РСЗО «Торнадо» в качестве ответа на применение американских HIMARS

Украинские военные: Противник применяет РСЗО «Торнадо» в качестве ответа на применение американских HIMARS

Украинские военные, находящиеся в ДНР, Херсонской, Запорожской областях (РФ) и Харьковской области, обсуждают участившееся применение российскими войсками высокоточных боеприпасов большой дальности.

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