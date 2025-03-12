Активы принадлежащего американской компании российского производителя консервов арестовали

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры (ГП) РФ наложил арест на денежные средства и движимое имущество переданной под временное управление Росимущества группы компаний (ГК) «Главпродукт», а также имущество ее главы Леонида Смирнова.