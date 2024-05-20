ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Сказал любимой, что не хочу на ней жениться, а она поставила ультиматум

Сказал любимой, что не хочу на ней жениться, а она поставила ультиматум

Когда я предложил Даше жить вместе, она сначала обрадовалась, потом растерялась. После и вовсе приуныла.

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Комментарии
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Майя Maja
Она замуж хочет, но плохо понимает, что это такое)))
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15 час.
Вера Федорова
Дашуль, беги, пока не поздно. Мало ли, ещё и забеременеешь, тогда будет всё сложнее для тебя. А у него, как он говорит, &quot;Даш&quot; ещё будет много. И, главное, в его видении на сегодня- это свобода. К тому же,  регулярный секс и обслуживание в быту, красота! береги себя и не растрачивай свою молодость- она у нас и без того такая короткая!
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1 час.
Ольга Гусева
Раз свобода дороже, то и будь свободным таким. Но без Даш всяких. У вас разные взгляды на жизнь. Разные ценности. Так что вам не по пути. А девочка ещё не выросла, вероятно. Всё играется. Ну.. Так уж её воспитали.. Так что нужно просто не отнимать друг у друга время.
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57 мин.

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