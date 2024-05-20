Сказал любимой, что не хочу на ней жениться, а она поставила ультиматум

Вера Федорова

Дашуль, беги, пока не поздно. Мало ли, ещё и забеременеешь, тогда будет всё сложнее для тебя. А у него, как он говорит, "Даш" ещё будет много. И, главное, в его видении на сегодня- это свобода. К тому же, регулярный секс и обслуживание в быту, красота! береги себя и не растрачивай свою молодость- она у нас и без того такая короткая!