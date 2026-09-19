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Фернандо Алонсо: «Есть многое, чем я горжусь куда больше, чем своими результатами. Мое главное наследие – изменения в Испании»

Пилот « Астон Мартин » отметил, что для него рост популярности «Ф-1» в Испании оказался важнее личных достижений.

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