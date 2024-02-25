Это необратимо? Что коронавирус на самом деле меняет в мозге

COVID-19 может сильно повлиять на работу мозга у пациентов, которые переболели этим недугом. Директор Лаборатории инфекционной нейробиологии Ливерпульского университета профессор Бенедикт Майкл подтвердил, что даже после перенесенной инфекции в голове сохраняются маркеры повреждения.
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