Это необратимо? Что коронавирус на самом деле меняет в мозге

COVID-19 может сильно повлиять на работу мозга у пациентов, которые переболели этим недугом. Директор Лаборатории инфекционной нейробиологии Ливерпульского университета профессор Бенедикт Майкл подтвердил, что даже после перенесенной инфекции в голове сохраняются маркеры повреждения.