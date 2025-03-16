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Путин дал последний шанс на жизнь: Время истребления Курской группировки ВСУ уже назначено

Путин дал последний шанс на жизнь: Время истребления Курской группировки ВСУ уже назначено

Владимир Путин услышал просьбу Дональда Трампа о сохранении жизней боевикам ВСУ, окруженных и добиваемых в Курской области.

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Галина Друзина
Ни какой пощады тварям, фашистам - только ликвидация.
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13 час.
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