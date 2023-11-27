Сийярто пообещал сорвать планы Евросоюза по санкциям против российского атома

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что во время заседания руководителей МИД государств Европейского союза снова поступило предложение внести в новый, двенадцатый пакет санкций рестрикции в отношении атомной энергетики РФ.