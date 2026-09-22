В Вестминстерском аббатстве установят мемориал Толкину

Открытие памятника писателю Джону Рональду Руэлу Толкину, автору "Хоббита" и "Властелина колец", запланировано на следующую весну и приурочено к 90-летию публикации "Хоббита" и 50-летию книги "Сильмариллион", изданной уже после смерти автора.