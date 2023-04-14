Названы сроки освобождения Артемовска  и потери ВСУ при обороне города

Артемовск (Бахмут) сегодня, новости последнего часа 14 апреля 2023: ЧВК “Вагнер” ликвидировали 38 тысяч воюющих на стороне Украины В Артемовске продолжаются ожесточенные бои, которые сейчас сводятся к зачистке города от силовиков украинской армии.