Если у человека в пожилом возрасте нет цели в жизни и он не развивается как личность, это может привести к лёгким когнитивным нарушениям

Исследование, опубликованное в журнале «Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry», предполагает, что отсутствие цели в жизни и возможностей для личностного роста у пожилых людей может быть связано с развитием лёгких когнитивных нарушений (MCI), которые часто предшествуют деменции.
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