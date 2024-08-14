Если у человека в пожилом возрасте нет цели в жизни и он не развивается как личность, это может привести к лёгким когнитивным нарушениям

Исследование, опубликованное в журнале «Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry», предполагает, что отсутствие цели в жизни и возможностей для личностного роста у пожилых людей может быть связано с развитием лёгких когнитивных нарушений (MCI), которые часто предшествуют деменции.