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Царьград

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"Срочно возвращаемся на родину!": Нелегалы испугались новой инициативы МВД. "Отсидеться" не выйдет

"Срочно возвращаемся на родину!": Нелегалы испугались новой инициативы МВД. "Отсидеться" не выйдет

"Пора всех уволният", - нелегалы испугались новой инициативы МВД. Силовики ужесточили контроль за гостями из стран ближнего зарубежья, и теперь всё сводится к тому, что "отсидеться" не выйдет.

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